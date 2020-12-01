Захарова: НАТО следует призвать США заняться вопросом продления СНВ-3

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу следует призвать представителей США заняться продлением Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) и конструктивной работой по укреплению стратегической стабильности. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Как напомнила дипломат, ранее Столтенберг заявил о намерении обсудить на встрече глав МИД стран НАТО подходы к сохранению режима контроля над вооружениями с учетом истечения в феврале следующего года срока действия СНВ-3. "Не может не вызывать недоумения, что генсек НАТО говорит о прекращении действия ДСНВ как о чем-то уже вполне предопределенном, хотя абсолютное большинство стран - членов альянса, если верить заявлениям их представителей, поддерживает продление этого соглашения, - указала Захарова. - Руководству секретариата альянса было бы более уместно обратиться к американцам и призвать их все же заняться продлением ДСНВ и конструктивной работой по укреплению стратегической стабильности и контроля над вооружениями".

В этой связи официальный представитель МИД РФ указала на готовность Москвы к продлению договора в том виде, как он был подписан. "Соответствующее предложение было официально передано другой стороне договора - США - еще в декабре прошлого года и с тех пор неоднократно подтверждалось, - отметила она. - Не менее важно, что продление ДСНВ позволило бы выиграть время для комплексных российско-американских переговоров о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями с рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность. В рамках диалога с США Россия представила конкретные соображения на этот счет. Так что мяч на стороне Вашингтона".

Кроме того, Захарова обратила внимание на предложение России по взаимному мораторию на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности. "Речь идет о практических мерах, которые напрямую способствовали бы урегулированию озабоченностей в этой сфере, имеющихся как у России, так и у государств НАТО, - подчеркнула дипломат. - Как представляется, предметное рассмотрение российских предложений позволило бы существенно повысить практическую отдачу от проходящей министерской встречи НАТО в плане повышения уровня безопасности и стабильности в Евроатлантическом регионе".

"В любом случае этими вопросами заняться было бы полезнее, чем в стилистике абсурда рассуждать о том, что Россия наращивает свой военный потенциал вокруг НАТО", - заключила она.