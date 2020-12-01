Дипломаты России и США обсудили урегулирование ситуации на Корейском полуострове

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов и первый замгоссекретаря США Стивен Бигэн обсудили во вторник по телефону урегулирование ситуации на Корейском полуострове.

"Обсуждались текущая ситуация вокруг Корейского полуострова и перспективы комплексного урегулирования проблем субрегиона", - говорится в сообщении МИД РФ.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

В конце августа Бигэн посетил Москву. Тогда в ходе контактов с руководством МИД РФ американский дипломат обсудил ряд тем, в том числе ситуацию в КНДР.