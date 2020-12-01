Лавров ожидает, что парламентские выборы в Венесуэле будут конкурентными

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Венесуэлы за счет организации национального диалога с представителями оппозиции сумели создать условия для успешного проведения предстоящих 6 декабря парламентских выборов. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Вы сказали, что там [в Венесуэле] сложная ситуация с выборами, - сказал глава МИД РФ, отвечая на вопрос журналиста. - Я думаю, она не сложнее, а гораздо проще, чем во многих странах, которые себя презентуют как развитые демократии. Я отмечаю, что при подготовке к этим выборам - а я несколько месяцев назад посетил Венесуэлу и встречался в том числе с представителями оппозиции - венесуэльское руководство максимально открыто и активно продвигало идею общенационального диалога, приглашая к участию в этом диалоге все оппозиционные силы".

Поэтому, по мнению министра, "выборы должны пройти состязательно" и быть хорошо организованы. "Я очень надеюсь, что те, кто из-за рубежа наблюдает за происходящим в Венесуэле, будут руководствоваться объективными результатами этих выборов, а не пытаться подогнать оценки состоявшегося голосования под свои геополитические пристрастия", - продолжил он.

Лавров напомнил, что в наблюдении за выборами в Венесуэле примет участие российская делегация. "Уверен, что там будут наблюдатели и из других стран и что их участие в мониторинге позволит представить объективную картину мировому сообществу", - отметил глава МИД РФ.

Выборы в Национальную ассамблею (парламент) Венесуэлы пройдут 6 декабря. В состав делегации наблюдателей из РФ войдут представители парламентских фракций Госдумы.