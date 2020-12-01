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Постпред РФ при ОЗХО: ФРГ пошла по скользкому пути интерпретации Конвенции по химоружию

Ранее правительство ФРГ распространило ответ на парламентский запрос "Альтернативы для Германии" по ситуации вокруг Алексея Навального, на большинство вопросов не было дано подробных ответов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство ФРГ встало на скользкую дорогу интерпретации Конвенции по запрещению химического оружия, запутывая своими ответами ситуацию вокруг Алексея Навального. Об этом в эфире телеканала RT заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

"Наши германские партнеры вступили на очень скользкий путь интерпретации положений химической конвенции в своих интересах. Попросту говоря, на путь несоблюдения положений химической конвенции", - сказал Шульгин.

Он отметил, что в понедельник 56 стран - членов ОЗХО подписали призыв к России раскрыть обстоятельства якобы имевшего места применения химоружия против Навального. "Мы сами хотели бы понять, что там произошло. История очень мутная, с темными пятнами", - прокомментировал дипломат.

"Она становится еще более запутанной в свете недавно опубликованных ответов ФРГ на 76 вопросов депутатов Бундестага. Видно, что правительство ФРГ хотело уйти от ряда неудобных вопросов. Сплошь и рядом встречаются формулировки "федеральному правительству ничего об этом не известно", "оно не в курсе", "оно не знает", - добавил он.

24 ноября правительство ФРГ распространило ответ на парламентский запрос "Альтернативы для Германии" по ситуации вокруг Навального. На большинство вопросов не было дано подробных ответов.

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