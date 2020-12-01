Постпред РФ при ОЗХО: ФРГ пошла по скользкому пути интерпретации Конвенции по химоружию

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство ФРГ встало на скользкую дорогу интерпретации Конвенции по запрещению химического оружия, запутывая своими ответами ситуацию вокруг Алексея Навального. Об этом в эфире телеканала RT заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

"Наши германские партнеры вступили на очень скользкий путь интерпретации положений химической конвенции в своих интересах. Попросту говоря, на путь несоблюдения положений химической конвенции", - сказал Шульгин.

Он отметил, что в понедельник 56 стран - членов ОЗХО подписали призыв к России раскрыть обстоятельства якобы имевшего места применения химоружия против Навального. "Мы сами хотели бы понять, что там произошло. История очень мутная, с темными пятнами", - прокомментировал дипломат.

"Она становится еще более запутанной в свете недавно опубликованных ответов ФРГ на 76 вопросов депутатов Бундестага. Видно, что правительство ФРГ хотело уйти от ряда неудобных вопросов. Сплошь и рядом встречаются формулировки "федеральному правительству ничего об этом не известно", "оно не в курсе", "оно не знает", - добавил он.

24 ноября правительство ФРГ распространило ответ на парламентский запрос "Альтернативы для Германии" по ситуации вокруг Навального. На большинство вопросов не было дано подробных ответов.