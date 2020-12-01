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Главы МИД России и Уругвая сообщили о завершении работы над документами по ВТС

Сергей Лавров и Франсиско Бустильо также отметили важность укрепления межведомственного сотрудничества в различных областях

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Уругвая Франсиско Бустильо заявили во вторник о практическом завершении работы над рядом двусторонних документов, включая документы по вопросам военно-технического сотрудничества.

"Высоко оценили достаточно солидную договорно-правовую базу. За последнее время были подписаны соглашения между министерствами обороны, между аппаратами Советов безопасности, в области спорта. Отметили практически завершенную работу над рядом других документов, включая по системе преференций между Уругваем и ЕАЭС, включая соглашение по защите патентов, между правоохранительными органами в борьбе с организованной преступностью, в сфере интеллектуальной собственности, в вопросах военно-технического сотрудничества", - сказал Лавров по итогам переговоров со своим уругвайским коллегой.

Министр напомнил, что у России и Уругвая в рамках межправительственной комиссии создана и функционирует соответствующая рабочая группа по военно-техническому сотрудничеству.

Главы МИД двух стран также говорили о важности укреплять межведомственное сотрудничество в различных областях.

По словам Лаврова, на переговорах был рассмотрен ход осуществления инвестиций в уругвайскую экономику, промышленность, транспортную сферу, фармацевтику, энергетику по линии целого ряда российских компаний. Обсудили планы по развитию этой формы взаимодействия, которая весьма перспективна", - добавил он.

Региональное сотрудничество

Министр также отметил, что на переговорах затрагивались региональные дела в Латинской Америке и в Карибском бассейне. "Мы приветствуем усилия Уругвая по продвижению интеграционных процессов на латиноамериканском континенте, в том числе в качестве председателя МЕРКОСУР во второй половине текущего года", - сказал он.

"Обменялись мнениями и о том, как можно налаживать сотрудничество между региональными объединениями в нашем регионе и в регионе Латинской Америки, в которых Россия и Уругвай участвуют", - заключил министр.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУругвайРоссия
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