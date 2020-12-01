Захарова: в условиях пандемии санкции приобретают масштаб чрезвычайного бедствия

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Односторонние ограничительные меры в условиях пандемии по масштабу причиняемого ущерба сравнимы с чрезвычайными бедствиями. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с проведением неформальной видеоконференции членов Совбеза ООН по односторонним принудительным мерам.

Дипломат напомнила, что большинство участников состоявшейся 25 ноября видеоконференции констатировали, что односторонние санкции нарушают права государств на устойчивое развитие, а также препятствуют оказанию гуманитарной помощи.

"Представители государств, "увлекающихся" такими мерами ради осуществления собственных геополитических целей, не смогли убедить в "точечном" характере вводимых ими санкций и работоспособности так называемых "гуманитарных изъятий". В развивающихся странах, особенно переживающих вооруженные конфликты, хорошо знают, что санкции бьют по всем отраслям народного хозяйства. От них страдает все население. В условиях пандемии коронавирусной инфекции их эффект приобретает масштаб чрезвычайного бедствия. Считаем весьма важным, что на площадках ООН разворачивается все более острая дискуссия по данной проблеме, выдвигаются многочисленные конструктивные инициативы, привлекающие широкий круг единомышленников", - заявила Захарова.

В комментарии отмечается, что на площадках всемирной организации разворачивается все более активная дискуссия по проблематике односторонних ограничительных мер и выдвигается множество конструктивных инициатив. Захарова также отметила важность роли специального докладчика ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека.

"Россия последовательно выступает за исключение практики не основанных на международном праве односторонних принудительных мер, в том числе вводимых в дополнение к мерам, принятым Советом Безопасности ООН. Настойчиво продвигаем такое видение в контактах с зарубежными партнерами, представителями Секретариата ООН. Ставим эту проблематику в число наших приоритетов во всемирной Организации, - говорится в комментарии. - Напоминаем о выдвинутой президентом РФ Владимиром Путиным инициативе по созданию на время пандемии свободных от торговых войн и санкций "зеленых коридоров" для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий. Призываем заинтересованные страны и учреждения системы ООН создать условия для ее совместной реализации".