Главы МИД стран ОДКБ обсудили стратегическую стабильность и ситуацию в Карабахе

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Участники очередного заседания Совета министров иностранных дел стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ) одобрили во вторник ряд документов для предстоящей в среду встречи лидеров организации, а также обсудили вопросы стратегической стабильности и положение дел в ряде регионов, в том числе ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, распространенном по итогам заседания.
В нем также сообщается, что министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал коллег об итогах российского председательства в организации в этом году, представил российские оценки состояния и перспектив развития международной и региональной обстановки и ее влияния на стабильность на пространстве ОДКБ.
Мероприятие в обусловленном пандемией онлайн формате прошло накануне саммита ОДКБ, на котором в среду в режиме видеосвязи будет подведен итог российского председательства в организации, которое затем перейдет Таджикистану. Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин подробно изложил приоритеты своей страны на этом посту, которые, по словам Лаврова, получили одобрение остальных участников заседания СМИД.
На пресс-конференции глава МИД РФ указал, что использование специальной защищенной связи позволило откровенно и доверительно обменяться мнениями по всем ключевым вопросам международной и региональной политики, а также обсудить ситуацию в различных кризисных регионах, в том числе вблизи зоны ответственности организации.
Так, среди тем были и вопросы стратегической стабильности, угрозы, создаваемые позицией США, направленной на слом договоренностей в сфере безопасности, а также задачи на общем геополитическом пространстве по борьбе с терроризмом и другими новыми вызовами и угрозами.
Укрепление союзничества
Глава МИД РФ констатировал, что все участники отметили интенсивную работу российской стороны по укреплению союзнических отношений. Они одобрили для представления главам государств Антинаркотическую стратегию государств-членов ОДКБ на период 2021-2025 годы. На уровне министров иностранных дел приняты совместные заявления "По случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны", а также "О положении в Афганистане". В нем, в частности, говорится, что государства ОДКБ высказывают особую обеспокоенность в связи с сохраняющейся активностью террористической группировки "Исламское государства" (ИГ, запрещена в РФ) в этой стране, в непосредственной близости к границам стран ОДКБ.
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Особое внимание на заседании СМИД ОДКБ было уделено противостоянию угрозам в сфере биологической безопасности. Лавров выразил уверенность в том, что в скором времени будет сформирован специальный механизм в рамках ОДКБ, который будет рассматривать эти угрозы и вырабатывать конкретные рекомендации по их купированию.
Ранее в этот же день состоялось заседание Совета министров обороны организации. Министр обороны России Сергей Шойгу констатировал, что Коллективные силы ОДКБ выполнили в 2020 году практически все запланированные мероприятия оперативной и боевой подготовки и продемонстрировали готовность к решению антикризисных задач.
Миротворческий потенциал
Как отметил Лавров, отдельной крупной темой российского председательства было укрепление и продвижение миротворческого потенциала ОДКБ и развитие сотрудничества с ООН по проведению операций по поддержанию мира и участию в них миротворцев ОДКБ. В этом контексте на пресс-конференции не осталась без внимания и нагорнокарабахская проблематика.
Отвечая на вопрос ТАСС о том, обсуждалось ли задействование в перспективе миротворческого потенциала ОДКБ в этом регионе, Лавров указал, что участники заседания касались темы Нагорного Карабаха наряду с другими ситуациями, которые требуют внимания. Вместе с тем министр отметил, что каких-либо идей об использовании миротворческого контингента ОДКБ в Нагорном Карабахе на встрече глав МИД сегодня не высказывалось.
Глава МИД РФ, отвечая на вопросы журналистов, также заявил, что РФ не наблюдает действий по намеренному затягиванию обмена военнопленными и телами погибших со стороны участников конфликта в Нагорном Карабахе, указав при этом, что существуют объективные сложности для продвижения в этом процессе.
Представители прессы не обошли стороной и недавние заявления избранного президента Молдавии Майи Санду о российских миротворцах в Приднестровье. Глава МИД РФ указал, что Москва едва ли сможет принять ее заявление о необходимости вывода российских миротворцев из этого региона.
Представители СМИ также обратили внимание министра на призывы находящихся в том числе в Вильнюсе и Варшаве представителей белорусской оппозиции об отключении Белоруссии от системы платежей SWIFT. Лавров подчеркнул, что таких ультиматумов немало, и все это вызывает большую обеспокоенность, поскольку данные высказывания "нацелены на раскручивание конфликта, а не на перевод его в политическое русло, русло диалога". Министр указал на необходимость разработки своих собственных платежных механизмов, которые не будут зависеть от Запада.