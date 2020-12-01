Главы МИД стран ОДКБ обсудили стратегическую стабильность и ситуацию в Карабахе

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Участники очередного заседания Совета министров иностранных дел стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ) одобрили во вторник ряд документов для предстоящей в среду встречи лидеров организации, а также обсудили вопросы стратегической стабильности и положение дел в ряде регионов, в том числе ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, распространенном по итогам заседания.

В нем также сообщается, что министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал коллег об итогах российского председательства в организации в этом году, представил российские оценки состояния и перспектив развития международной и региональной обстановки и ее влияния на стабильность на пространстве ОДКБ.

Мероприятие в обусловленном пандемией онлайн формате прошло накануне саммита ОДКБ, на котором в среду в режиме видеосвязи будет подведен итог российского председательства в организации, которое затем перейдет Таджикистану. Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин подробно изложил приоритеты своей страны на этом посту, которые, по словам Лаврова, получили одобрение остальных участников заседания СМИД.

На пресс-конференции глава МИД РФ указал, что использование специальной защищенной связи позволило откровенно и доверительно обменяться мнениями по всем ключевым вопросам международной и региональной политики, а также обсудить ситуацию в различных кризисных регионах, в том числе вблизи зоны ответственности организации.

Так, среди тем были и вопросы стратегической стабильности, угрозы, создаваемые позицией США, направленной на слом договоренностей в сфере безопасности, а также задачи на общем геополитическом пространстве по борьбе с терроризмом и другими новыми вызовами и угрозами.

Укрепление союзничества

Глава МИД РФ констатировал, что все участники отметили интенсивную работу российской стороны по укреплению союзнических отношений. Они одобрили для представления главам государств Антинаркотическую стратегию государств-членов ОДКБ на период 2021-2025 годы. На уровне министров иностранных дел приняты совместные заявления "По случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны", а также "О положении в Афганистане". В нем, в частности, говорится, что государства ОДКБ высказывают особую обеспокоенность в связи с сохраняющейся активностью террористической группировки "Исламское государства" (ИГ, запрещена в РФ) в этой стране, в непосредственной близости к границам стран ОДКБ.