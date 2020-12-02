Постпред РФ заявил, что страны Запада продавили решение по программе и бюджету ОЗХО

ГААГА, 2 декабря. /ТАСС/. Западные страны и их союзники продавили на 25-й сессии конференции государств - участников ОЗХО (КГУ) решение по программе и бюджету. Об этом заявил во вторник ТАСС постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

В голосовании по программе и бюджету приняли участие 130 делегаций, 103 из которых поддержали документ. Представители 13 стран воздержались, еще 14 делегатов выступили против принятия, в том числе из РФ, Ирана, Китая, Кубы и Сирии. Как следует из документов организации, бюджет ОЗХО на 2021 год составит €71,7 млн.

По словам Шульгина, при рассмотрении данного вопроса Россия, как и в других международных институтах, "исходила из приоритета принятия таких решений консенсусом, выход на который достигается путем переговоров и учета мнения партнеров". "К сожалению, в ОЗХО ничего подобного не наблюдается уже второй год подряд, - констатировал дипломат. - Западные страны и их сателлиты, пользуясь своим численным превосходством в руководящих органах ОЗХО, продавили путем голосования решение по программе и бюджету".

"Бюджетный документ долгое время обсуждался на этапе консультаций государств-участников под руководством координаторов, - обратил внимание Шульгин. - Россия и ряд других делегаций, включая Китай, высказывали конкретные озабоченности, предлагали развязки, взаимоприемлемые варианты. Но они не были услышаны".

Основной проблемой, заметил он, стало то, что Техсекретариат, представляя проект решения по бюджету, берет на вооружение порочную практику, когда все аспекты финансирования организации, будь то те, по которым имеется общее понимание государств-участников, или же те, по которым позиции расходятся, объединяются в единый пакет. "Мотивируется это тем, что выделение средств на различные виды деятельности слишком взаимосвязано и отделить одно от другого очень сложно, - сказал постпред. - В результате расходы на пресловутую атрибуцию, которую не признает Россия и еще целый ряд государств-участников, "размазаны" по всему бюджетному документу, спрятаны в статьях под другим названием".

Кроме того, добавил он, вопреки финансовым правилам ОЗХО государства-участники "лишены своего права участвовать в перераспределении кассовых остатков за предыдущие бюджетные циклы (которые должны быть им возвращены), не говоря уже о финансировании различных внебюджетных спецфондов, с помощью которых "заинтересованными" странами выделяются средства на "нужную" им деятельность Техсекретариата".

Разногласия сохраняются

"Таким образом, первая часть КГУ подтвердила наличие глубоких разногласий среди государств-участников, дальнейшую деградацию на гаагской площадке, - заметил Шульгин. - В данной связи своевременным стал призыв стран-членов ОДКБ, выступивших с коллективным обращением к государствам-участникам химконвенции воздержаться от политизации, препятствующей поиску компромиссов и устраивающих всех решений. Осудив попытки отдельных стран интерпретировать положения конвенции как им заблагорассудится, члены ОДКБ высказались за возобновление работы на основе консенсуса".

Дипломат подчеркнул, что "преодолеть возникший в ОЗХО раскол можно лишь путем обсуждения всех наболевших вопросов на равноправной основе при взаимном уважении и учете интересов друг друга". "Россия к этому готова", - отметил Шульгин.

Вторая часть КГУ, на которой будут обсуждаться менее насущные вопросы, связанные с деятельностью ОЗХО, должна пройти в Гааге весной.