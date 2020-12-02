Путин обсудит на саммите ОДКБ повышение эффективности организации и проблемы безопасности

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в среду сессию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как сообщили в пресс-службе Кремля, мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.

"Планируется обсуждение вопросов союзнического взаимодействия в рамках организации, дальнейшего повышения эффективности ОДКБ, а также обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности, - говорится в сообщении. - Ключевые решения сессии будут зафиксированы в итоговой декларации и ряде других документов".

Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что к саммиту подготовлен комплекс документов в области усиления миротворческого потенциала организации. По его словам, речь идет о документах о создании базовой организации по подготовке миротворцев, включении в состав миротворческих сил ОДКБ военного мобильного госпиталя, а также создании правовых условий для участия коллективных миротворческих сил в операциях под эгидой ООН.

Приоритеты председательства Таджикистана

Россия председательствует в ОДКБ в 2020 году, а затем председательство переходит к Таджикистану. Как сообщил ТАСС начальник пресс-центра Министерства обороны республики Фаридун Махмадализода, основные приоритеты председательства республики в организации будут представлены президентом Эмомали Рахмоном. Махмадализода отметил, что по линии оборонных ведомств внимание таджикистанской стороны будет уделено реализации ранее достигнутых договоренностей и намеченных планов, в первую очередь, по обеспечению безопасности в странах-участницах.

Согласно планам ОДКБ, в 2021 году в Таджикистане будут проходить учения, проведение которых необходимо обеспечить с учетом ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. "Также важным направлением взаимодействия в рамках организации является военно-техническое сотрудничество", - добавил собеседник.

Выступая на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ 26 мая, министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин обозначил приоритетные направления Таджикистана и подчеркнул необходимость неустанной борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, наркотрафиком и незаконным оборотом оружия. В контексте обсуждения афганской проблематики глава внешнеполитического ведомства отметил, что Таджикистан как страна с самой протяженной границей с Афганистаном (1 344 км - прим. ТАСС) принимает все возможные военно-политические меры по нивелированию связанных с этим фактом угроз. Он подчеркнул, что складывающаяся ситуация требует от государств - членов ОДКБ адекватного реагирования, в том числе принятия действенных мер по усилению защиты южных рубежей организации.

Об организации

Участниками ОДКБ являются шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В 2013 году статус наблюдателя при Парламентской ассамблее (ПА) ОДКБ получили нижняя палата парламента Сербии, нижняя палата парламента Афганистана и Парламентское собрание Союза Белоруссии и России.

6 ноября 2014 года Совет ПА ОДКБ принял решение пригласить к наблюдательному сотрудничеству парламенты Китая, Индии, Ирана, Монголии и Пакистана.