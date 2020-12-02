Мишустин проведет встречу с премьером Китая в режиме видеоконференции

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян в среду проведут в режиме видеоконференции 25-ю регулярную встречу глав правительств двух стран. Особое внимание они уделят темам гуманитарного и экономического сотрудничества, преодоления последствий пандемии, сообщает аппарат российского кабинета министров.

Отмечается, что в 2020 году Россия и Китай активно взаимодействовали в вопросах борьбы с пандемией. В сложное время страны оказали друг другу помощь, направили гуманитарные грузы, медицинских специалистов. "Налажено сотрудничество в фармацевтике, обмен опытом в области профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции, а также сведениями о разработке вакцин и диагностических препаратов для предотвращения COVID-19", - добавили в российском кабмине.

Планируется, что на встрече основное внимание будет уделено обсуждению сотрудничества в экономической и гуманитарной областях, а также путей преодоления последствий пандемии для дальнейшего развития двусторонней кооперации. Особый акцент планируется сделать на реализации проектов в энергетической, промышленной, сельскохозяйственной и инвестиционной сферах.

Как указывают в российском правительстве, Китай остается ведущим торговым партнером РФ. Так, в 2019 году двусторонний товарооборот вырос на 3% до $111,4 млрд, а с учетом торговли услугами - до $119 млрд. Под влиянием пандемии в текущем году его объем незначительно сократился (за девять месяцев на 6,9%). При этом заметно выросли поставки из России в Китай сельскохозяйственной и химической продукции, черных металлов.

Подготовлена дорожная карта по высококачественному развитию российско-китайской торговли товарами и услугами до 2024 года, направленная на выполнение стратегической задачи по увеличению двустороннего товарооборота. "Ведется согласование и работа по нескольким десяткам совместных инвестиционных проектов с общей суммой заявленных капитальных вложений $125 млрд, две трети из которых находятся на территории России, - сообщили в правительстве РФ. - В том числе 17 проектов уже успешно завершены, 26 находятся на различных этапах реализации".

Взаимодействие в различных отраслях

Как указано в материалах, между РФ и КНР динамично развивается и взаимодействие в сфере энергетики, которое носит стратегический характер. Россия остается лидером по поставкам нефти на китайский рынок, растет экспорт угля и сжиженного природного газа, стабильны поставки электроэнергии. Продолжается реализация крупного пакета договоренностей в сфере мирного использования атомной энергии.

Постепенно растет доля национальных валют в двусторонних взаиморасчетах за товары и услуги, развивается сотрудничество по линии банковских, страховых и биржевых организаций, рейтинговых агентств, в области платежных систем.

Поступательно увеличивается двусторонняя торговля сельскохозпродукцией. Так, в 2019 году она выросла на 11%, до $5 млрд. В январе-сентябре текущего года рост составил 9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Это произошло прежде всего за счет наращивания экспорта товаров российского агропромышленного комплекса, уточняют в российском кабмине.

"Продолжается работа по проектам в области промышленной кооперации, включая проектирование и разработку широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR-929, - отмечают в правительстве России. - Большой потенциал просматривается в информационно-телекоммуникационной сфере, в том числе в области цифровизации городской среды, мобильных операционных систем, центров обработки данных и искусственного интеллекта".

В рамках реализации двусторонней программы сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы продолжается активное взаимодействие по таким темам, как исследование Луны и дальнего космоса, дистанционное зондирование Земли, создание космических аппаратов, применение систем спутниковой навигации ГЛОНАСС и "Бэйдоу".

Сотрудничество в области культуры

Расширяется сотрудничество России и Китая в области образования, культуры, здравоохранения, туризма, архивного дела, развития спорта. В 2019 году общее число обучавшихся по различным программам китайских граждан в России и россиян в Китае достигло 100 тыс. человек.

"В 2020 году запущен новый масштабный межгосударственный проект - Годы российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества (2020-2021 годы)", - напомнили в российском кабинете министров. В рамках проекта запланировано свыше 1 тыс. мероприятий, призванных расширить взаимодействие в сферах фундаментальной и прикладной науки, высоких технологий и инноваций.

Страны также ведут работу по сопряжению планов развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и китайской инициативы "Один пояс, один путь", рассматривая этот процесс в качестве основы для продвижения интеграционных процессов на территории всей Евразии и построения Большого Евразийского партнерства как общего пространства развития, основанного на равенстве, открытости и взаимном учете интересов.

Механизм регулярных встреч глав правительств РФ и КНР действует с 1996 года. Он играет ключевую роль в углублении двустороннего взаимодействия в практических областях, отмечают в российском кабмине.