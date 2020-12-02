Главой Минздрава Хабаровского края назначили врача московской больницы

ХАБАРОВСК, 2 декабря. /ТАСС/. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев назначил на место уволенного из-за многочисленных жалоб министра здравоохранения региона бывшего заместителя главного врача московской детской больницы Юрия Бойченко. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства в среду.

О кадровых перестановках в региональном Минздраве Дегтярев заявил в августе. Тогда же в отставку был отправлен министр здравоохранения Александр Витько, проработавший в этой должности 13 лет. Дегтярев уволил его из-за жалоб на работу системы здравоохранения в регионе.

"По результатам открытого конкурса, который был мною объявлен, мы собрали пять заявок, из них четыре вышли в финал. И конкурсная комиссия рекомендовала мне назначить министром здравоохранения Юрия Яковлевича Бойченко. Он хабаровчанин, окончил ХГМИ (ДВГМУ), получил опыт работы в том числе и в московском здравоохранении, и этот опыт готов принести домой", - приводятся в сообщении слова Дегтярева.

Главу Минздрава выбирали на открытом конкурсе. Такая процедура не предполагается при назначении министра здравоохранения, но была организована по поручению врио губернатора. По сообщению региональных властей, это дало возможность услышать мнение медицинской общественности и экспертного сообщества.

Бойченко родился в Хабаровске. С 1995 года по 2002 год работал в краевой клинической больнице №1 им. профессора С. И. Сергеева. С 2002 года работал на различных должностях в Национальном медико-хирургическом центре им. Н. И. Пирогова Министерства здравоохранения РФ, Росздравнадзоре и его структурах. С 2011 года был заместителем главного врача по лечебной работе Центральной клинической больницы РАН, с 2015 года - заместителем начальника управделами и координации деятельности департамента здравоохранения города Москвы. После - заместителем главного врача по внутреннему контролю качества оказания медицинской помощи детской городской клинической больницы №9 им. Г. Н. Сперанского в Москве. Он кандидат медицинских наук.