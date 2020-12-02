Совфед одобрил законы о верховенстве конституции над международными актами

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду пакет законов, устанавливающих на территории России приоритет Конституции РФ над международными соглашениями и решениями межгосударственных органов.

Поправки вносятся в ряд кодексов РФ, включая Гражданский, Гражданский процессуальный, Уголовно-процессуальный и Кодекс административного судопроизводства, а также в 115 российских законов.

Как отметил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, в законодательстве закрепляется, что исполнение решений межгосударственных органов, принятых на основании международных договоров, как и применение правил таких договоров в истолковании, противоречащем Конституции РФ, не допускается.

При этом в законе "О международных договорах Российской Федерации" прописывается полномочие Конституционного суда РФ выносить заключение о возможности исполнения противоречащих основному закону решений межгосударственных органов, а также решений иностранных, международных судов, в том числе третейских, если они противоречат основам публичного правопорядка РФ.

Соблюдение договоров

Клишас отдельно подчеркнул, что Россия последовательно выполняет ратифицированные международные договоры и выступает за соблюдение норм международного права. "Но в случаях, когда толкованием нормам международного права придается новое значение, отличное от принятого на момент ратификации международного договора, и такое толкование приводит к их противоречию Конституции Российской Федерации, имплементация в российскую правовую систему таких решений осуществляется в соответствии с российским законодательством", - отметил глава комитета СФ.

По его словам, практика отказа от безусловного исполнения решений межгосударственных органов "является актуальной и для зарубежных правопорядков". "Обращение государств к подобным правовым инструментам предварительного контроля выступает необходимым способом защиты собственной национальной конституционной идентичности", - сказал Клишас.

Законы в случае подписания президентом вступят в силу со дня их официального опубликования.