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Совфед одобрил закон о лишении свободы за нарушение территориальной целостности России

Если публичный призыв, направленный против территориальной целостности РФ, был озвучен впервые, то административный штраф для граждан составит от 30 тыс. до 60 тыс. рублей
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду пакет законов, который устанавливает наказание в виде лишения свободы до 10 лет за отчуждение части территории РФ и вводит административную ответственность за публичные призывы к отчуждению территорий, озвученные впервые.

Уголовный кодекс (УК) РФ дополняется новой статьей ("нарушение территориальной целостности"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности, за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами.

Как рассказал глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, вводится административная преюдиция для публичных призывов к нарушению территориальной целостности РФ. "Лицо, совершившее публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, может быть привлечено к уголовной ответственности, если оно совершило эти действия после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года", - сказал сенатор.

Если публичный призыв, направленный против территориальной целостности РФ, был озвучен впервые, то административный штраф для граждан составит от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, для должностных лиц - от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Если правонарушение совершено в интернете, граждане могут быть наказаны штрафом в размере от 70 тыс. до 100 тыс. рублей, должностные лица - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, юридические лица - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

В УК РФ, который ранее уже предусматривал ответственность за призывы, направленные против территориальный целостности РФ, штраф увеличивается и составит от 200 тыс. до 400 тыс. рублей (сейчас от 100 тыс. до 300 тыс. рублей). Сохраняется при этом и такая мера, как лишение свободы на срок до четырех лет.

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