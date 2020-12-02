Кабмин одобрил законопроект о возможности признания физлиц и политобъединений иноагентами

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ дало положительный отзыв на базовый законопроект о регулировании деятельности иноагентов, внесенный в Госдуму членами комиссий Совфеда и Думы по невмешательству. Документ размещен в среду в думской электронной базе данных.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в документе.

Как пояснял ранее глава думской комиссии, соавтор инициативы Василий Пискарев, незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование, планируется приравнять к иноагентам. Также законопроект предусматривает возможность признания иностранными агентами физических лиц, определяет их статус и ответственность.

Физлицо может быть признано иноагентом, если оно осуществляет на территории РФ "в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан или лиц без гражданства политическую деятельность", либо ведет "целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых иностранным источником может быть использовано против безопасности РФ". Такие физические лица не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также быть допущенными к государственной тайне.