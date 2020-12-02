Хинштейн уточнил условия блокировки интернет-ресурсов за цензуру против российских СМИ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Законопроект о блокировке интернет-ресурсов, допускающих дискриминацию в отношении российских СМИ, распространяется на все ресурсы независимо от места их регистрации, причем их контент должен быть на русском языке и ориентирован на граждан РФ. Об этом в среду сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Разумеется, что законопроект, его действие, распространяется на все интернет-ресурсы безотносительно места их регистрации, но при одном условии. Эти интернет-ресурсы должны быть на русском языке или на языках народов РФ, эти интернет-ресурсы должны быть ориентированы именно на граждан РФ. Иными словами, если кто-то реализует акт цензуры по отношению к интернет-странице, аккаунту русскоязычной общины в Прибалтике, то при всей возмутительности этого акта наш законопроект его не коснется", - пояснил Хинштейн в ходе общественных слушаний по борьбе с интернет-цензурой в отношении российских СМИ.

Глава комитета добавил, что Госдума обсудит законопроект о блокировке до конца осенней сессии, которая завершится 24 декабря.

"Рассчитываем принять [законопроект] в текущей сессии. В первом чтении точно, там посмотрим", - сказал Хинштейн.

19 ноября группа депутатов Госдумы и сенатор Алексей Пушков внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект о возможности Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, допускающие цензуру в отношении российских СМИ. Законопроект вводит статус "владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД России могут присваивать такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ. Под действие документа подпадают крупнейшие интернет-ресурсы - YouTube, Facebook и Twitter. Роскомнадзор может также получить право частично или полностью ограничивать доступ к ресурсам-нарушителям, включая возможность замедлять их трафик.