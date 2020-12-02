Памфилова рекомендовала сменить руководство избиркома Тосненского района Ленобласти

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова рекомендовала главе избирательной комиссии Ленинградской области Михаилу Лебединскому поменять руководство территориального избиркома Тосненского муниципального района в связи с нарушениями, выявленными в ходе выборов губернатора 13 сентября.

Глава ЦИК в ходе заседания комиссии напомнила, что 13 сентября на выборах губернатора "очень активно работала мониторинговая группа под руководством члена СПЧ Натальи Евдокимовой, которая совместно с уполномоченным по правам человека в Ленинградской области проводила мониторинг работы избирательных участков". "Они высоко оценили, как проходили выборы, но только в Тосненском муниципальном районе зафиксирован ряд нарушений. Они посетили 11 участков и настоятельно рекомендовали избиркому Ленинградской области провести тщательную проверку результатов голосования и провести ревизию составов избирательных комиссий в Тосненском районе", - отметила Памфилова.

По ее словам, ЦИК подробно обсудил эту ситуацию с председателем областной комиссии. "Они тоже очень тщательно проверили все, наше мнение совпадает, что там назрела необходимость сменить руководство территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района", - добавила глава ЦИК.

"Я знаю, что там непростая ситуация - некоторые граждане, пользуясь своим служебным положением, пытаются извне давить на членов комиссии, которые будут принимать такое решение. Надеюсь, что наш коллега и избирательная комиссия целиком справятся с этой ситуацией и выполнят то, что они наметили. Все те, кто себя запятнал во время выборов, не должны в дальнейшем входить в состав избирательных комиссий, это, коллеги, касается всех регионов", - подчеркнула Памфилова.

В 83 регионах РФ 13 сентября прошел единый день голосования, 11 и 12 сентября было организовано досрочное голосование. По итогам выборов замещено более 78 тыс. мандатов. В четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) прошли довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц.