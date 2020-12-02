Центры управления регионом создали во всех субъектах России

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Центры управления регионом (ЦУР) созданы во всех субъектах РФ. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Проведена колоссальная работа - ЦУРы созданы во всех регионах, это действительно флагманский проект по взаимодействию с гражданами. Сейчас главное удержать набранную скорость и войти на новый этап с теми же мощностями, а главное увеличить в регионах оперативность реагирования на обращения граждан. На основе этих данных в дальнейшем будут приниматься управленческие решения, с учетом социального запроса", - сообщил он после совещания по подведению итогов исполнения поручений президента по организации ЦУР в каждом субъекте РФ до 1 декабря 2020 года.

Чернышенко добавил, что в ближайшее время состоится серия обучающих семинаров для сотрудников и руководителей ЦУР.

ЦУР - единый пункт мониторинга, в который будут поступать и оперативно отрабатываться проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона, формироваться аналитические материалы, характеризующие социально-экономическую ситуацию в области, и вырабатываться предложения по дальнейшему развитию.

Цифровая трансформация

Чернышенко также отметил, что руководители цифровой трансформации назначены во всех регионах РФ, для них будет разработана рейтинговая система оценки.

"Президентом озвучена национальная цель - о цифровой трансформации до 2030 года. Поэтому руководитель цифровой трансформации - ключевая должность в системе современного государственного управления. Во всех субъектах назначены руководители. Многие из уже включились в работу, в том числе помогают запустить в своих регионах единый номер по ковид 122. Где-то еще только предстоит наладить работу и взять нужный темп. Сегодня главное организовать взаимодействие федеральных и региональных РЦТ для обмена опытом и масштабирования лучших практик по всей стране", - сказал он.

Чернышенко пояснил, что в ближайшее время будет создана рейтинговая системы оценки результатов деятельности руководителей цифровой трансформации в зависимости от уровня внедрения передовых технологий в регионе.

В совещании в формате ВКС приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, губернатор Московской области Алексей Воробьев, руководитель АНО "Диалог" Алексей Гореславский, академический директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации РАНХиГС Мария Шклярук, а также РЦТ федеральных органов власти и РЦТ в субъектах РФ.

Во время совещания губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился с РЦТ передовыми практиками, внедренными в его субъекте. "Внедряя цифровые решения в Подмосковье, мы смотрим в первую очередь, насколько они удобны и позволяют экономить ресурсы и время, в регионе предоставляются более 450 государственных и муниципальных услуг и почти 200 из них оцифрованы. Каждую рабочую неделю мы начинаем с анализа обращений жителей, которые поступают через Центр управления регионом. Это позволило сократить количество жалоб в 2,3 раза - с 3,5 млн в 2018 году до 1,5 млн в 2019 году. За 11 месяцев этого года их только 850 тыс.", - сказал он.

Опытом работы РЦТ на уровне региона также поделились коллеги из Ульяновской и Калужской областей. Основные задачи для РЦТ - это перевод госуслуг в электронный вид, цифровизация контрольно-надзорной деятельности, развитие платформы обратной связи и ЦУРов, эффективное управление регионом на основе полученных данных.