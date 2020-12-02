Песков: Россия не ведет переговоры о статусе русского языка в Карабахе

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Россия приветствует использование русского языка в других странах, но решение о придании ему статуса государственного является внутренним делом этих стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы сделать русский одним из государственных языков в Нагорном Карабахе.

"Русский язык и в Карабахе используется, и в Армении, на русском говорят и в Азербайджане, и много где в мире, в том числе на пространстве бывшего Советского Союза, - сказал Песков. - На нем говорят, потому что это удобный язык общения, его по-прежнему изучают. Естественно, мы это всячески приветствуем и готовы дальше способствовать распространению и поддержанию уровня владения русским языком, считаем это своей задачей".

По словам представителя Кремля, придание русскому статуса государственного в Карабахе "не является темой переговоров и темой контактов, это ситуация де-факто, когда на русском говорят и в Азербайджане, и в Армении". "Это внутреннее дело любой страны - и Азербайджана, и Армении", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее в СМИ, в настоящее время депутаты Народного собрания НКР разрабатывают законопроект, который сделает русский язык вторым государственным (после армянского).