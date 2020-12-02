Путин: лидеры стран ОДКБ примут заявление о формировании справедливого мироустройства

НОВО-ОГАРЕВО, 2 декабря. /ТАСС/. Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планируют принять на проходящем в режиме видеоконференции саммите заявление о формировании справедливого мироустройства. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в среду, открывая саммит.

"Подготовлен солидный пакет договоренностей, в их числе - итоговая декларация и заявление о формировании справедливого и устойчивого мироустройства", - подчеркнул он.

По словам Путина, за время своего председательства в ОДКБ Россия фокусировала усилия на дальнейшем развитии стратегического партнерства с государствами - членами Организации и продолжении открытого, доверительного диалога по всему спектру проблем обеспечения безопасности. Глава государства отметил, что, несмотря на пандемию, работа по приоритетным для ОДКБ направлениям осуществлялась в плановом режиме. "В течение года состоялся целый ряд значимых мероприятий, включая заседания Совета министров иностранных дел и Комитета секретарей советов безопасности, - сказал он. - Кроме того, впервые в сентябре в Москве прошло совместное заседание министров обороны государств ОДКБ, а также Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества".

"Рассчитываем, что встречи в таком расширенном формате станут регулярными, поскольку позволяют лучше координировать позиции в военно-политической сфере с нашими ключевыми партнерами, - добавил глава государства. - Кстати, перспективной считаем возможность предоставления странам, желающим поддерживать регулярные отношения с ОДКБ, статусов наблюдателя и партнера".

Путин напомнил, что в 2020 году была продолжена практика военных учений, нацеленных на наращивание оборонного потенциала Организации, совершенствование боевой выучки, слаженности и мобильности Коллективных сил ОДКБ. В августе в России состоялось учение с задействованием сил и средств материально-технического обеспечения войск "Эшелон-2020", в октябре в Белоруссии - командно-штабные учения "Нерушимое братство-2020".

По словам российского президента, государства - члены ОДКБ продолжили взаимодействовать в борьбе с терроризмом и оргпреступностью. Кроме того, правоохранительные органы и спецслужбы регулярно проводили оперативные мероприятия. "Налажен также обмен информацией в связи с угрозой возвращения боевиков-экстремистов из горячих точек, - подчеркнул Путин. - Организованы две спецоперации "Наемник" с целью выявления террористических группировок, нейтрализации их ресурсной базы, предотвращения вербовки новых сторонников, в том числе с использованием интернета и социальных сетей. Подготовлена обновленная Антинаркотическая стратегия ОДКБ [на период] до 2025 года".

Сохранение исторической правды

Путин также считает, что страны ОДКБ должны продолжать совместными усилиями отстаивать правду о Второй мировой войне.

"Убежден, необходимо и далее действовать солидарно, защищая память о Великой Победе, о подвиге наших народов, ценой огромных и невосполнимых жертв которых был спасен мир от нацизма", - заявил глава российского государства. По его мнению, "это не только дань уважения тем, кто сражался с врагом, но и четкий сигнал всему международному сообществу о сплоченности государств - членов организации и их решимости вместе отстаивать мир и безопасность".

Путин напомнил, что военные подразделения стран ОДКБ участвовали в параде Победы в Москве в этом году, когда отмечается 75-летие Победы. "Мы признательны союзникам по организации за поддержку выдвинутых Россией на международных площадках инициатив по сохранению исторической правды и противодействию оправданию нацизма в любых его проявлениях. Все члены ОДКБ стали соавторами российского проекта соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН", - подчеркнул президент РФ.