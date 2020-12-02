Путин: события в Карабахе и Белоруссии осложнили обстановку на пространстве ОДКБ

НОВО-ОГАРЕВО, 2 декабря. /ТАСС/. События в Нагорном Карабахе, Белоруссии и Киргизии осложнили обстановку на пространстве Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), считает президент России Владимир Путин.

"Обстановка на пространстве, входящем в зону ответственности ОДКБ, складывалась не без проблем и в целом была неспокойной, - констатировал российский лидер в среду на саммите организации. - Имею в виду вспыхнувший в сентябре вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха с участием государства-члена ОДКБ, а также послевыборные события в Белоруссии, которая столкнулась с беспрецедентным давлением извне, и внутриполитическую ситуацию в Киргизии тоже имею в виду".

Выполнение договоренностей по Карабаху

Путин отметил последовательную реализацию договоренностей России, Азербайджана и Армении по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. "В настоящее время трехстороннее заявление России, Армении и Азербайджана от 9 ноября последовательно реализуется", - констатировал российский лидер.

Путин заявил о заинтересованности Москвы в подключении стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности и Содружества Независимых Государств (СНГ) к решению гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе. "Естественно, мы заинтересованы в подключении к гуманитарным усилиям всех наших партнеров по ОДКБ и СНГ", - сказал он.

Армения и ее народ пережили сложный период в своей истории, но по Карабаху были приняты необходимые решения. "Действительно, Армения и армянский народ пережили очень сложный период сейчас в своей истории, и руководство Армении, председатель правительства Армении, премьер-министр вынужден был принять очень сложные, но необходимые для народа Армении решения", - констатировал Путин.

Он назвал эти решения "болезненными, но необходимыми" и подчеркнул, что их принятие потребовало большого личного мужества от премьера Армении Никола Пашиняна.

"Это очевидная вещь. Каждый из присутствующих на сегодняшнем совещании понимает степень ответственности при принятии решений подобного рода. Он [Пашинян] эту ответственность на себя взял", - сказал Путин, добавив, что задача коллег по ОДКБ заключается в том, чтобы поддержать премьера Армении и его команду с тем, чтобы наладить мирную жизнь, добиться исполнения всех принятых решений и помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Ситуация в Белоруссии

Путин выразил уверенность, что белорусскому народу хватит политической зрелости для спокойного выстраивания внутриполитического диалога без давления и вмешательства извне.

"Надеюсь на то, что белорусскому народу хватит политической зрелости для того, чтобы спокойно и без всяких резких движений выстроить и внутриполитический диалог со всеми политическими силами и решить все свои внутренние вопросы самим, без всякого давления и без всякого вмешательства извне", - сказал он.

Глава российского государства выразил уверенность в том, что у белорусского народа получится это сделать. "В том числе имея в виду и политический опыт президента Белоруссии", - добавил Путин.