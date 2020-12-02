ЦИК принял за основу концепцию новой цифровой платформы, которая заменит ГАС "Выборы"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду принял за основу концепцию создания новой цифровой платформы, которая должна стать обновленной версией Государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы".

"ЦИК вместе с Минцифры и ПАО "Ростелеком", начиная с конца 2019 года, осуществляют такую планомерную, системную, глубокую работу в этом направлении, в первую очередь, по разработке концепции создания цифровой платформы новой версии нашей ГАС "Выборы", в которой должны быть отражены конкретные задачи, способы их решения, способы и технологии создания новой информационной системы", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова

По ее словам, весь 2020 год "велась серьезная совместная работа по ее проектированию". "В процессе параллельно мы за текущий год уже реализовали и осуществили 15 цифровых сервисов с использованием единого портала госуслуг и сайта ЦИК России. Они были успешно апробированы как в ходе общероссийского голосования по конституции, так и в единый день голосования 13 сентября. И вся эта работа укладывается в единую логику разработки концепции и как следствие на основе нее уже самой разработки цифровой платформы", - отметила глава ЦИК.

Она добавила, что частично новая платформа будет применяться уже на выборах в 2021 году, а полностью переход на нее планируется в 2022 году. "Почему возникла эта проблема? Нашей надежной, верной, прекрасно работающей платформе ГАС "Выборы" 20 лет. Всему приходит свой срок, но уже морально, физически и технологически идет старение, устаревает целый ряд элементов. То есть цифровая платформа - это просто современный аналог ГАС "Выборы". Я уверена, что по надежности она будет не хуже, а, может быть, даже и лучше", - добавила Памфилова.

В свою очередь замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов отметил, что новая платформа призвана создать новые возможности для участников избирательного процесса и повысить эффективность деятельности избиркомов. "В рамках цифровой платформы будет сформирован новый регистр данных участников избирательного процесса. Получая данные из разных источников (МВД, ЗАГС и т. д.) и сопоставляя их, мы сможем постоянно актуализировать цифровые профили участников избирательного процесса", - отметил он.

Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным в ноябре сообщала, что комиссия к 2022 году должна создать новую цифровую платформу, которая заменит ГАС "Выборы". Как отмечала глава ЦИК в интервью ТАСС, при ее создании "будет сохранена абсолютная преемственность по функциональности и выполнены все требования федерального закона, а также существенно расширится функциональный диапазон, в том числе цифровые сервисы с использованием единого портала госуслуг".