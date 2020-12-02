Песков не стал комментировать решение белгородских властей сделать 31 декабря выходным

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев решение властей Белгородской области объявить 31 декабря выходным днем, напомнив, что официально этот день остается рабочим.

"Что касается 31 числа (31 декабря), то здесь тоже вам ничего не могу сказать, это решение региональных властей. Официально - это рабочий день", - сказал представитель Кремля.

Власти Белгородской области объявили 31 декабря выходным днем, соответствующее распоряжение врио губернатора Вячеслава Гладкова опубликовано в среду на сайте регионального правительства. Также принято решение о том, что новогодние мероприятия в очном формате пройдут лишь для воспитанников детских садов и школьников начальных классов. Губернаторские елки, мероприятия для старшеклассников и студентов планируется провести в формате онлайн.

Госдума на пленарном заседании 26 ноября отклонила законопроект депутатов ЛДПР об объявлении 31 декабря выходным днем. Документ не получил поддержки кабмина и профильного комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому пятница, 31 декабря, определена нерабочим днем, а новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января.