Путин уверен, что Казахстан достойно проведет выборы в парламент 10 января

НОВО-ОГАРЕВО, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Казахстан достойно проведет парламентские выборы 10 января 2021 года.

"Мы уверены, что Казахстан проведет это событие своего внутриполитического календаря очень достойно, имею в виду выборы в парламент 10 января следующего года", - сказал глава российского государства, выступая в среду на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Президент РФ отметил, что свои сложности есть в любой стране, в том числе и в России. "Но ситуация политической стабильности, которая была создана первым президентом, и сейчас поддерживается активно и весьма эффективно действующим президентом, я хочу отметить, что это большое достижение Казахстана в укреплении казахстанской государственности, внутриполитической стабильности", - подчеркнул Путин.

Он отметил, что все это создает условия для преодоления сложностей, с которыми столкнулся весь мир, в том числе и для эффективной борьбы с коронавирусом и поступательного развития в сфере социальной политики и экономики. Путин выразил уверенность, что еще до проведения выборов в Казахстане будет иметь возможность неоднократно переговорить по всем вопросам двусторонней повестки России и Казахстана с президентом Касым-Жомартом Токаевым.