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Путин: РФ и Таджикистан продолжат сдерживать проникновение террористов сопредельных стран

Также продолжится сдерживание проникновения наркотиков, отметил российский лидер

НОВО-ОГАРЕВО, 2 декабря. /ТАСС/. Россия совместно с Таджикистаном продолжит сдерживать проникновение террористов и наркотиков из сопредельных стран. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"Хочу отметить особую роль Таджикистана в сдерживании угроз, которые исходят из сопредельных стран, имею в виду, конечно, проникновение наркотиков, террористов. Здесь Таджикистан выполняет огромную позитивную работу, будем вместе с вами это делать и дальше, помогая в том числе с использованием наших возможностей той военной структуры российской, которая находится на территории Таджикистана", - заверил Путин.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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