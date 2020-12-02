Путин удовлетворен стабилизацией ситуации в Киргизии

НОВО-ОГАРЕВО, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил удовлетворение тем, что ситуация в Киргизии стабилизируется. Глава российского государства также отметил важность сохранения позиции республики в международных организациях.

"Я выражу наверняка общее мнение, если скажу, что мы всегда с тревогой следили за тем, что происходит во внутриполитической жизни в Кыргызстане. Хочу выразить удовлетворение тем, что ситуация стабилизируется", - сказал президент РФ на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в среду.

"Мы также внимательно смотрим за вашей позицией по поводу соблюдения Кыргызстаном своих обязательств в рамках международных договоров и с удовлетворением констатируем, что и в рамках ЕврАзЭС (ЕАЭС) Кыргызстан не меняет свои позиции, и в рамках ОДКБ. Это чрезвычайно важно, в том числе для стабильности самого Кыргызстана", - подчеркнул российский лидер.

Путин заверил Киргизию в поддержке Москвы на пути дальнейшей стабилизации. "Будем всячески вас поддерживать на пути дальнейшей стабилизации", - заявил глава государства.

"В двустороннем плане Россия очень много делает для того, чтобы поддержать кыргызскую экономику, социальную сферу", - отметил Путин. Он уточнил, что "это касается и фонда в сотни миллионов долларов, это касается работы, связанной с санитарно-эпидемиологическими службами, с фитосанитарным контролем на границах". "Мы рассчитываем и исходим из того, что все будем делать вместе с вами, будем продолжать эту нашу совместную работу", - подчеркнул российский лидер.

При этом президент РФ отметил, что "положительных результатов нельзя будет добиться, если нет внутренней стабильности". "Поэтому мы в высшей степени заинтересованы в том, чтобы выборы и в представительный орган власти, и выборы президента прошли на самом высоком уровне, с соблюдением всех требований конституции, избирательного закона", - заявил Путин.

Досрочные выборы президента Киргизии, а также референдум по проекту новой конституции страны пройдут 10 января 2021 года.