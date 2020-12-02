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Путин назначил посла России на Мадагаскаре и Коморских островах

Им стал Андрей Андреев

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Андрея Андреева чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Мадагаскар, а также в Союзе Коморских Островов по совместительству. Указы опубликованы в среду на официальном портале правовой информации.

"Назначить Андреева Андрея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Мадагаскар", - говорится в документе.

Также Андреев назначен послом на Коморских островах по совместительству.

Другим указом Путин освободил от аналогичных должностей Станислава Ахмедова.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМадагаскарРоссияКоморские Острова
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