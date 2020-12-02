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Небензя поставил под сомнение целесообразность новых саммитов нормандского формата

Представители Украины, Франции и Германии пытались блокировать проведение встречи и отказались принять в ней участие

ООН, 2 декабря. /ТАСС/. Поведение Франции и Германии в ООН поднимает вопросы о целесообразности новых саммитов нормандского формата. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на проходящей в видеоформате неформальной встрече Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа", посвященной выполнению Минских соглашений по Украине.

Заседание проходит по инициативе России с участием представителей ДНР и ЛНР, при этом представители Украины, Франции и Германии пытались блокировать его проведение и отказались принять в нем участие.

"То, что произошло сегодня, компрометирует роль Берлина и Парижа как посредников в решении украинского кризиса, - сказал Небензя. - Они больше заботятся о том, как покрывать украинские власти". "Это поднимает вопросы о целесообразности проведения новых саммитов нормандского формата, - указал он. - Без выполнения достигнутых на них договоренностей <...> у них нет добавочной стоимости".

"Мы шокированы попытками наших французских и германских коллег, участников нормандского формата, бойкотировать данную встречу под смешным предлогом, что ее формат не соответствует нормандскому формату, - добавил постпред. - Более того, мы знаем, что они без устали работали с другими делегациями, чтобы убедить их не участвовать во встрече".

Тем не менее встреча вызвала большой интерес со стороны многих стран ООН. В частности, в ней принимают участие представители Китая, Индонезии, Нигера, Доминиканской Республики, Белоруссии, Марокко, Египта, Индии, Сент-Винсента и Гренадин, Вьетнама, Сирии, ЮАР, Узбекистана, Венесуэлы, Вануату, Алжира и Туниса.

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Небензя, Василий Алексеевич
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