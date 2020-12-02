Небензя заявил, что мировое сообщество должно объединить усилия в борьбе с COVID-19

ООН, 2 декабря. /ТАСС/. Борьба с пандемией коронавируса требует объединения усилий мирового сообщества, и Россия активно участвует в этом процессе. Об этом заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на мероприятии на полях 31-й спецсессии ГА ООН "Спутник V": вакцина от COVID-19".

"Приоритетом для всех нас сегодня является объединение усилий в борьбе с коронавирусом, основываясь на солидарности, с учетом усилий, предпринимаемых ООН и ВОЗ в рамках глобального реагирования на пандемию, - отметил он. - Именно этой логикой продиктовано решение провести специальную сессию по ответным мерам на COVID-19". Нынешнее мероприятие, отметил он, является продолжением усилий в этом направлении.

Как подчеркнул постпред РФ при ООН, "Россия предприняла беспрецедентные антикризисные меры по защите жизни людей, используя свой медицинский, научный и промышленный потенциал". "Наша страна разработала целый ряд систем тестирования, медикаментов и вакцин для защиты, лечения и профилактики, включая первую зарегистрированную вакцину "Спутник V", - продолжал он. - Наша страна предпринимает также усилия для содействия всемирным и региональным усилиям в борьбе с коронавирусом, предоставляя помощь тем странам, которые пострадали в наибольшей степени. На двусторонней основе Россия уже оказала помощь многим странам, предоставив средства индивидуальной защиты, средства тестирования, лабораторное оборудование, направляла по запросу группы специалистов, а на многосторонней основе мы предоставляем десятки миллионов долларов на борьбу с заболеваниями через ВОЗ и другие организации".

Василий Небензя напомнил о том, что в сентябре президент России Владимир Путин в своем выступлении на сессии ГА ООН предложил предоставить российскую вакцину для добровольной вакцинации сотрудников ООН. "Наш диалог с секретариатом ООН продолжается, и мы должны решить ряд очевидных вопросов прежде, чем мы приступим к фактической вакцинации", - отметил он.

В России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: одна разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, другая - Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. В скором времени возможна регистрация третьей вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.