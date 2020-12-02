Россия рассчитывает на поэтапную стабилизацию ситуации в Эфиопии

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в разговоре в среду с заместителем премьер-министра, главой МИД Эфиопии Демеке Меконненом выразил надежду на то, что усилия руководства этой африканской страны по урегулированию внутреннего конфликта обеспечат положительные результаты. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонной беседы сторон.

"Демеке Меконнен информировал Сергея Лаврова о развитии ситуации в Эфиопии и мерах правительства по восстановлению конституционного порядка в регионе Тыграй. Подтверждена неизменная приверженность Российской Федерации принципам уважения государственного суверенитета и соблюдения территориальной целостности Федеративной Демократической Республики Эфиопия. Выражена надежда, что усилия руководства Эфиопии по деэскалации внутреннего конфликта обеспечат поэтапную стабилизацию обстановки в стране", - указали в министерстве.

Министры также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях и подтвердили настрой на расширение торгово-экономического, культурного и гуманитарного взаимодействия.

Разговор состоялся по инициативе эфиопской стороны.

Военная операция федеральных войск Эфиопии началась 4 ноября после того, как боевики из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) напали на объекты Северного командования, убили верных центральному правительству военных и захватили тяжелое вооружение. Боевая фаза операции завершилась 24 дня спустя взятием столицы Тыграя Мэкэле и возвращением под контроль Аддис-Абебы всех крупных городов и стратегических объектов в регионе. Генпрокуратура Эфиопии выписала ордер на арест около 70 человек из верхушки НФОТ, они обвиняются в государственной измене.