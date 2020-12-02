Песков заявил, что Путин не планирует встречу с Чубайсом

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина и главы "Роснано" Анатолия Чубайса не планируется.

"Нет, не планируется", - заявил ТАСС в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в среду Путин провел по видеосвязи встречу с первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергеем Куликовым и озвучил ему предложение возглавить "Роснано".

АО "Роснано" создано в 2011 году в результате реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий", пост гендиректора которой с 2008 года занимал Анатолий Чубайс. После преобразования госкорпорации в акционерное общество Чубайс занял пост председателя правления АО "Роснано", а затем возглавил созданную в 2013 году управляющую компанию "Роснано". 23 ноября 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что "Роснано" вместе с рядом других институтов развития будет объединено в инвестблок на основе ВЭБ.РФ.