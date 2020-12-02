Главы МИД России и Азербайджана обсудили ход выполнения заявления по Карабаху

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили в среду по телефону ход реализации положений трехстороннего заявления по нагорнокарабахскому урегулированию.

"Стороны обсудили ход выполнения положений заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября этого года, а также отдельные вопросы региональной и международной повестки дня", - говорится в сообщении МИД России по итогам телефонного разговора сторон.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы РФ.