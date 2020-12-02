Небензя надеется, что Киев примет участие в следующей дискуссии в ООН по Украине

ООН, 2 декабря. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил надежду, что представители Киева примут участие в следующей дискуссии в ООН по Украине.

"Позиция представителей Донбасса чаще всего замалчивается. А сегодня мы смогли провести анализ выполнения минских соглашений с участием тех, кто действительно заинтересован в успехе урегулирования", - сказал он в среду, выступая на проходящей в видеоформате неформальной встрече Совета Безопасности ООН по "формуле Аррии" (названа в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который впервые организовал подобные встречи в ООН в 1992 году - прим. ТАСС), посвященной выполнению минских соглашений по Украине.

"Продолжим практику таких встреч и надеемся, что в следующий раз к нам присоединятся те, кто хочет высказать их собственную правду, потому что это их право, и мы открыты для диалога и обмена мнениями", - добавил он. Небензя напомнил, что Россия отправляла постпреду Украины приглашение принять участие во встрече, однако Киев предпочел ее бойкотировать.

Российский постпред пообещал "и дальше активно продвигать идею диалога" по ситуации на Украине. "Потому что альтернатива этому только одна. Я даже не хочу произносить это, но вынужден: эта альтернатива - это война", - заключил он.

Заседание проходит по инициативе России с участием представителей ДНР и ЛНР, при этом представители Украины, Франции и Германии пытались блокировать его проведение и отказались принять в нем участие.

Тем не менее встреча вызвала большой интерес со стороны многих стран ООН. В частности, в ней принимают участие представители Китая, Индонезии, Нигера, Доминиканской Республики, Белоруссии, Марокко, Египта, Индии, Сент-Винсента и Гренадин, Вьетнама, Сирии, ЮАР, Узбекистана, Венесуэлы, Вануату, Алжира и Туниса.