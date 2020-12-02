Выборы мэра пройдут в Сочи в связи с образованием городского округа Сириус

СОЧИ, 2 декабря. /ТАСС/. Новые выборы мэра Сочи пройдут в городе-курорте в связи выделением части территории Адлерского района в отдельный городской округ Сириус, сообщили в среду журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Согласно опубликованному решению Городского собрания Сочи от 8 октября 2020 года, 4 декабря в Сочи пройдет заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы муниципального образования городской округ город-курорт Сочи", - говорится в сообщении.

В пресс службе администрации города ТАСС пояснили, что образование городского округа Сириус стало причиной переизбрания мэра. В настоящее время должность главы муниципального образования городской округ город-курорт Сочи занимает Алексей Копайгородский.

По данным пресс-службы, заявки на участие в конкурсе подали шесть человек. Это жители Сочи, Краснодара и Ростовской области. По результатам подсчета баллов, набранных каждым из участников конкурса, комиссией будет принято решение о регистрации и представлении в Горсоборание Сочи не менее двух кандидатов. Из них 10 декабря депутаты Горсобрания выберут главу муниципального образования.