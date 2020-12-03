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Дело ЮКОСа
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Глава Минюста считает, что России объявлена юридическая война

Самым большим делом против России в иностранных судах Константин Чуйченко назвал дело бывших акционеров ЮКОСа о взыскании с РФ более $50 млрд
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко считает, что России объявлена юридическая война.

"Обстановка очень непростая, тяжелая. Действительно, России фактически объявлена юридическая война. И Россия должна адекватно защищаться, а иногда и наступать на этом направлении", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24", отвечая на вопрос о защите прав за рубежом.

Самым большим делом против России в иностранных судах он назвал дело бывших акционеров ЮКОСа о взыскании с РФ более $50 млрд. Российская Федерация данное решение обжаловала.

Теги
РоссияДело ЮКОСаЧуйченко, Константин Анатольевич
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