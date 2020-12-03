Володин: новый проект подготовят вместо отозванных инициатив об изъятии детей из семьи

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Новый законопроект, направленный на защиту детей, будет разработан вместо отозванных ранее из Госдумы инициатив, касающихся порядка изъятия ребенка из семьи. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия-24" в четверг.

"Оба закона отозваны, на этом остановились. Что же касается работы в будущем, ее необходимо строить, совместив и желание поддержать семью, и защиту ребенка. Нельзя разрывать: семью отдельно, ребенка отдельно. Необходимо решать вопрос, понимая, что ребенка надо защищать, особенно защищать от тех угроз, которые в жизни могут возникнуть, но не ценой разрушения семьи. <...> А когда мы говорим об укреплении семьи и ее роли отдельно от ребенка, <...> это не очень правильно", - уверен спикер.

По словам Володина, после общественного обсуждения будет подготовлена другая законодательная инициатива. "Это будет новый законопроект. Мы говорили с нашими коллегами, кто себя посвятил этим темам: начните с разговора с родителями, с экспертным сообществом. Ну и конечно, надо исходить из того, что семья - это и родители, и бабушка, дедушка, и близкие родственники, и ребенок - это все вместе", - подчеркнул он.

"Когда ребенка изымают из семьи, тем более потом семья должна доказывать свое право на ребенка, потому что его не только изъяли, но и лишили родительских прав, это недопустимо", - добавил Володин.

Он положительно охарактеризовал решение авторов отозванных ранее инициатив прислушаться к критике. "В будущем, надеюсь, что будут уже более выверенные подходы, предложения в рамках законодательного регулирования этих вопросов", - заключил спикер.

Законопроекты, которые касаются порядка изъятия детей из семьи, внесенные ранее депутатами и сенаторами, были отозваны в середине ноября по совместному решению авторов для дальнейшей проработки. Одна из инициатив - об ограничении внесудебного изъятия детей из семьи - была подготовлена главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым в соавторстве с сенатором Андреем Клишасом. Еще один пакет законопроектов "в целях укрепления института семьи" разработала группа членов Совета Федерации во главе с Еленой Мизулиной.