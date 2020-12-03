Володин считает, что запрет госслужащим иметь второе гражданство не ущемит ничьи права

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Законопроект о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь иностранное гражданство или вид на жительство за рубежом не ущемит ничьи права, однако благодаря этому в интересах страны будут работать только те, кто не имеет никаких обязательств перед другими государствами. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24", которое было показано в четверг, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект об уточнении запрета на иностранное гражданство для государственных, муниципальных служащих, а также для военных, дополняющий его в том числе видом на жительство, был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным 30 ноября.

"Как вы представляете государственного служащего, муниципального служащего в роли человека с двойным гражданством или с видом на жительство, ведь при оформлении второго гражданства или вида на жительство человек должен дать клятву, присягу другой стране, другому государству, причем защищать интересы этой страны?" - сказал Володин, заметив, что занимающие такие должности люди должны работать в интересах только своего государства. По его мнению, "когда человек оформляет вид на жительство, он уже оформляет определенные обязательства и перед другим государством".

Председатель Госдумы напомнил, что такие же решения действуют в отношении губернаторов, депутатов, министров Российской Федерации, судей, работников прокуратуры. "А что касается госслужащих муниципальных, такое решение мы будем обсуждать исходя из законодательной инициативы нашего президента. Это крайне важно, чтобы те, кто работает на свою страну, в интересах своих граждан, имели одно гражданство своей страны и не разменивались ни на какие виды на жительство и на гражданства других стран", - пояснил он.

Володин заверил, что "здесь нет ничего из ущемления прав, здесь все по-честному". По его словам, это нужно было сделать давно. "Как раз ранее действующие нормы конституции, которые сейчас изменены, мешали", - продолжил спикер. Он привел в пример главу одного из городов Дальнего Востока, который "принял другое гражданство, оформил для семьи вид на жительство и совершенно спокойно выезжал в сопредельное государство". "И обратили на это внимание, оказалось, лишь после того, как увидели, что он не оформляет выездные документы, что у него есть вид на жительство, а у семьи оформлены такие же документы", - добавил политик.