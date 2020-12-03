Комитет Думы рекомендовал принять законопроект о признании физлиц иноагентами

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в четверг рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект о регулировании деятельности иноагентов, внесенный в нижнюю палату парламента членами комиссий Совфеда и Думы по невмешательству. Ранее правительство РФ дало положительный отзыв на инициативу.

"Призываю, коллеги, поддержать эту инициативу, проголосовать за нее. <...> Ставлю на голосование проект решения комитета - поддержать законопроект и рассмотреть его в первом чтении на ближайшем [заседании палаты]", - сказал глава комитета Василий Пискарев. Члены комитета проголосовали за.

Согласно законопроекту, незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование, планируется приравнять к иноагентам. Также предусматривается возможность признания иностранными агентами физических лиц.

Физическое лицо может быть признано иноагентом, если оно осуществляет на территории РФ "в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан или лиц без гражданства политическую деятельность", либо ведет "целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых иностранным источником может быть использовано против безопасности РФ". Такие физические лица не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также быть допущены к государственной тайне.

Иноагенты - физлица и общественные объединения - будут обязаны отчитываться в Минюст о своей деятельности, включая данные о расходовании и использовании денежных средств и имущества, полученных от иностранных источников. В свою очередь СМИ должны будут указывать статус иностранного агента в публикациях о них.