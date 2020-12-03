Володин сообщил, что депутаты Госдумы планируют поездку в Южную Корею в конце декабря

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы намерены постепенно возвращаться к прежнему формату межпарламентских коммуникаций: уже в конце декабря они планируют поехать Южную Корею. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия-24" в четверг.

"Учитывая ситуацию, связанную с пандемией, считаем, что нам будет правильным постепенно возвращаться в прежний формат коммуникаций, и в этой связи на конец декабря у нас есть планы на поездку в Южную Корею", - отметил Володин.

По его словам, у депутатов "накопились вопросы, которые надо обсуждать в двустороннем формате в режиме комиссии". Это, в частности, вопросы как экономического сотрудничества, так и межпарламентского взаимодействия. "Возможно, в этом году это будет первая поездка. На следующий год мы обсуждаем поездки еще в ряд стран: это и Вьетнам, это и Сербия, Иран, Турция", - сказал Володин.

Он напомнил, что из-за пандемии коронавируса депутатам пришлось перейти на другие форматы сотрудничества, в первую очередь проводить мероприятия по видео-конференц-связи. В таком режиме на этой неделе, например, прошла сессия Парламентской ассамблеи ОДКБ. Однако, по словам Володина, видео-конференц-связь не может заменить непосредственное общение, так как этот формат "достаточно ограниченный".

Володин также отметил, что до конца года в нижней палате ожидают визит председателя парламента Ирана. Кроме того, уже на следующей неделе к депутатам приедет председатель парламента Киргизии, а ранее в Госдуме был председатель парламента Таджикистана. Поэтому, отметил Володин, "международная повестка становится более насыщенной".

"По общему мнению, мы постепенно возвращаемся в прежний формат. Это обнадеживает и, если хотите, вселяет надежду", - отметил Володин.