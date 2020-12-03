Дума может 8 декабря рассмотреть в первом чтении проект о признании физлиц иноагентами

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Госдума может рассмотреть в первом чтении законопроект о регулировании деятельности иноагентов, внесенный членами комиссий Совфеда и Думы по невмешательству, уже 8 декабря. Об этом сообщил глава профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Мы (комитет - прим. ТАСС) будем выносить его на рассмотрение в первом чтении 8 декабря", - сказал он журналистам в четверг.

Ранее в четверг комитет рекомендовал нижней палате поддержать инициативу в первом чтении.

Согласно законопроекту, незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование, планируется приравнять к иноагентам. Также предусматривается возможность признания иностранными агентами физических лиц.

Физическое лицо может быть признано иноагентом, если оно осуществляет на территории РФ "в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан или лиц без гражданства политическую деятельность", либо ведет "целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых иностранным источником может быть использовано против безопасности РФ". Такие физические лица не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также быть допущены к государственной тайне.

Иноагенты - физлица и общественные объединения - будут обязаны отчитываться в Минюст о своей деятельности, включая данные о расходовании и использовании денежных средств и имущества, полученных от иностранных источников. В свою очередь СМИ должны будут указывать статус иностранного агента в публикациях о них.