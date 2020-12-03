Песков назвал отставку Чубайса естественным ротационным процессом

"Анатолий Борисович достаточно давно возглавляет "Роснано", он создавал "Роснано". Здесь, скорее, речь идет о естественном ротационном процессе", - сказал Песков.

Представитель Кремля затруднился ответить на вопрос о дальнейших карьерных планах Чубайса. "Ничего не могу сказать, не располагаю такой информацией", - сказал он.

Пресс-секретарь напомнил, что президент РФ Владимир Путин охарактеризовал "Роснано" как важный институт для продвижения новых технологий и инноваций. Однако, по словам Пескова, у "Роснано", как и у многих других компаний, существуют проблемы. Так, например, компания осуществляет инвестиции в стартапы и новые проекты. "И конечно, при активном инвестировании в такие новые предприятия с повышенным уровнем риска не все инвестиции, что называется, выстреливают. Образуются определенные долги, это нормально для такого вида деятельности", - сказал Песков, подчеркнув, что у "Роснано" "есть и очень много важных достижений".

Отвечая на вопрос, почему Путин решил не проводить отдельную встречу с Чубайсом в связи с ротацией, представитель Кремля пояснил, что "не было в графике таких планов". "Не то, что бы кто-то отказался от встречи, просто таких планов не было", - добавил он.

Песков заявил, что профиль работы АО "Роснано" не изменится в результате прихода нового руководителя. "Что касается стиля работы, то, конечно, у каждого руководителя свой стиль работы", - сказал представитель Кремля. При этом Песков подчеркнул, что "профиль компании очевиден, поэтому никаких изменений этого профиля нет".

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать изменений в политике "Роснано" с приходом Куликова, который является первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, Песков напомнил о планах диверсификации оборонно-промышленного комплекса и наращивания количества производимой им гражданской продукции. "Как раз технологии, которые рождаются в "Роснано", продукция, которая рождается на предприятиях, куда вкладываются деньги, они востребованы во всех отраслях, в первую очередь, конечно, в гражданских", - отметил представитель Кремля. По его словам, "в этом плане суть работы ["Роснано"] абсолютно понятна и очевидна, нечего ее менять".

2 декабря президент РФ Владимир Путин предложил Куликову возглавить "Роснано". 3 декабря правительство РФ утвердило директиву об избрании Куликова на пост председателя правления "Роснано". С 2008 года "Роснано" руководил Анатолий Чубайс.