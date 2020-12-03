Кабмин поддержал законопроект о запрете иностранного финансирования митингов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало законопроект депутата Дмитрия Вяткина о запрете иностранного финансирования публичных мероприятий. Текст положительного заключения кабмина размещен в электронной базе данных Госдумы.

Инициативой предлагается определить порядок сбора денежных средств для подготовки и проведения публичного мероприятия, расходования полученных в этих целях пожертвований. В частности, она обязывает организатора массовой акции при подаче документов перед ее проведением указывать счет, на который должны поступать средства. Законопроектом вводится запрет на финансирование публичных мероприятий иностранными государствами, организациями, гражданами и лицами без гражданства, а также НКО-иноагентами, россиянами младше 16 лет, анонимными жертвователями и юридическими лицами, зарегистрированными менее чем за один год до дня перечисления денежных средств или иного имущества.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в правительственном отзыве.

Ранее в Госдуму был внесен корреспондирующий законопроект о штрафах за нарушение правил спонсирования массовых акций. Согласно предлагаемым изменениям в Кодекс об административных правонарушениях, "перечисление (передача) денежных средств и (или) иного имущества для организации и проведения публичного мероприятия, совершенное лицом, которое не вправе перечислять денежные средства в этих целях", влечет наложение административного штрафа на физических лиц размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Указанный документ также получил поддержку кабмина.