Песков заявил, что суть работы "Роснано" не изменится с приходом нового руководителя

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Профиль работы АО "Роснано" не изменится в результате прихода нового руководителя. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг в беседе с журналистами.

"Что касается стиля работы, то, конечно, у каждого руководителя свой стиль работы", - сказал представитель Кремля, говоря об изменениях, которые произойдут в "Роснано" после замены руководившего компанией Анатолия Чубайса на Сергея Куликова. При этом Песков подчеркнул, что "профиль компании очевиден, поэтому никаких изменений этого профиля нет".

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать изменений в политике "Роснано" с приходом Куликова, который является первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, Песков напомнил о планах диверсификации оборонно-промышленного комплекса и наращивания количества производимой им гражданской продукции. "Как раз технологии, которые рождаются в "Роснано", продукция, которая рождается на предприятиях, куда вкладываются деньги, они востребованы во всех отраслях, в первую очередь, конечно, в гражданских", - отметил представитель Кремля. По его словам, "в этом плане суть работы ["Роснано"] абсолютно понятна и очевидна, нечего ее менять".

2 декабря президент РФ Владимир Путин предложил Куликову возглавить "Роснано". 3 декабря правительство РФ утвердило директиву об избрании Куликова на пост председателя правления "Роснано". С 2008 года "Роснано" руководил Анатолий Чубайс.