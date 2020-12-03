{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фадеев заявил, что встреча президента с СПЧ планируется на 10 декабря

Ранее Фадеев сообщал, что СПЧ подготовит доклады по ряду проблемных тем, среди которых пандемия коронавируса, вопросы соблюдения прав человека в условиях цифровизации и права заключенных

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что встреча членов Совета с президентом РФ Владимиром Путиным традиционно планируется на 10 декабря, но официального подтверждения этой даты пока нет.

"Официально еще нет. Планируется так [на 10 декабря], это традиционная дата на протяжении многих лет, но официального распоряжения еще нет", - сказал Фадеев ТАСС, отвечая на вопрос о дате встречи.

Ранее Фадеев сообщал журналистам, что СПЧ подготовит к ежегодной встрече с президентом доклады по ряду проблемных тем, среди которых пандемия коронавируса, вопросы соблюдения прав человека в условиях цифровизации и права заключенных.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФадеев, Валерий Александрович
Кризис на Украине
Лавров призвал Киев прекратить саботаж минских договоренностей
Глава МИД РФ назвал минские соглашения "безальтернативной основой внутриукраинского урегулирования"
Читать полностью