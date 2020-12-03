Фадеев заявил, что встреча президента с СПЧ планируется на 10 декабря

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что встреча членов Совета с президентом РФ Владимиром Путиным традиционно планируется на 10 декабря, но официального подтверждения этой даты пока нет.

"Официально еще нет. Планируется так [на 10 декабря], это традиционная дата на протяжении многих лет, но официального распоряжения еще нет", - сказал Фадеев ТАСС, отвечая на вопрос о дате встречи.

Ранее Фадеев сообщал журналистам, что СПЧ подготовит к ежегодной встрече с президентом доклады по ряду проблемных тем, среди которых пандемия коронавируса, вопросы соблюдения прав человека в условиях цифровизации и права заключенных.