Нарышкин: разведчик Абель блестяще разгадал планы США по ядерной атаке на СССР

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Советский разведчик Вильям Фишер, известный под псевдонимом Рудольф Абель, блестяще выполнял задания, поставленные ему руководством СССР, ему удавалось добывать уникальные сведения о планах властей США, в том числе об атомной бомбардировке городов СССР. Об этом заявил в четверг председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.

"Вековая история отечественной разведки написана несколькими поколениями сотрудников советской и российской разведки. Особое место среди них занимает фигура Вильяма Генриховича Фишера, выдающегося советского разведчика-нелегала. На его долю выпала тяжелейшая миссия - создавать и развивать разведывательную сеть, перед которой была поставлена задача добывания важнейшей стратегической, военно-стратегической, военно-политической информации о планах и замыслах США, об агрессивных планах в отношении Советского Союза, в том числе о планах атомной бомбардировки городов Советского Союза. С этой задачей Вильям Фишер и его коллеги справились блестяще", - сказал он, открывая выставку, посвященную Фишеру.

Выставка в доме РИО получила название "Я уверен, что рано или поздно мы будем вместе…". Письма советского разведчика В. Г. Фишера из американской тюрьмы". В экспозицию вошли письма, личные вещи, документы Фишера, его живописные и графические работы, а также фотографии.

Как напомнил Нарышкин, в результате предательства в 1957 году разведчик был арестован контрразведкой США, а суд над Вильямом Фишером был одним из громких эпизодов холодной войны. "Фишер вступил в этот своеобразный бой в одиночку и вышел из этого поединка непобежденным, сохранив при этом офицерскую честь, защитив интересы нашей страны", - подчеркнул председатель РИО.

По его словам, из федеральной тюрьмы в Атланте Фишер отправил около 50 писем своим родным, близким. Эти письма в том числе представлены на выставке, открывшейся в Российском историческом обществе. "Все эти письма наполнены чувством патриотизма и долга перед своим Отечеством и уверенности в победе того дела, которому он отдал всю свою жизнь", - уточнил Нарышкин.

Появление псевдонима

Он рассказал, что советское руководство предпринимало активные попытки, чтобы вернуть на родину разведчика, что удалось в 1962 году в результате обмена на пилота-разведчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса, сбитого над Уралом и арестованного Советским Союзом.

"Вильям Фишер, находясь в американской тюрьме, взял имя своего боевого товарища, тоже разведчика, к тому времени ушедшего из жизни. Под этим именем он и вошел в разведку - именем Рудольфа Абеля. До конца своих дней Рудольф Абель служил Отечеству, служил разведке, воспитывал молодых сотрудников, привлекался в качестве эксперта, а в свободное время рисовал, писал картины. Такую любовь к искусству он сохранил до конца своих дней. На выставке, которую мы сегодня открываем, представлены работы из его коллекции", - поделился председатель РИО.

Вильям Фишер широко известен аудитории благодаря созданному им шифру ВИК, также известному как шифр Абеля. Этот шифр не смогли расшифровать лучшие специалисты американских спецслужб.

Выставка подготовлена Российским историческим обществом, Службой внешней разведки (СВР) РФ, Государственным центральным музеем современной истории России при поддержке фонда "История Отечества". В состав экспозиции вошли материалы из архива СВР РФ и фондового собрания Мытищинского историко-художественного музея. Выставочный проект приурочен к 100-летию создания Службы внешней разведки России, которое будет отмечаться 20 декабря 2020 года.