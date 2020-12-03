Лавров призвал Киев прекратить саботаж минских договоренностей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россия призывает украинскую сторону перестать срывать реализацию минских договоренностей. Об этом говорится в видеообращении главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам Совета министров иностранных дел государств - участников ОБСЕ.

"Рассчитываем, что Киев, наконец, перестанет саботировать реализацию минских договоренностей, являющихся безальтернативной основой внутриукраинского урегулирования, и не будет уклоняться от выполнения решений парижского саммита в "нормандском формате", от прямого диалога с Донецком и Луганском", - сказал он.

Основой урегулирования конфликта в Донбассе является комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2"), подписанный участниками контактной группы 12 февраля 2015 года. Документ, помимо прекращения огня и отвода вооружений, предусматривает проведение на Украине глубокой конституционной реформы, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР), а также проведение местных выборов в этом регионе. До сих пор этот план остается нереализованным, в том числе из-за позиции украинской стороны, которая, вопреки очередности, установленной минскими соглашениями, отказывается от выполнения политических пунктов до момента урегулирования вопросов безопасности.