Лавров указал на высокомерие Запада в отношении интересов других стран

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал участникам Совета министров иностранных дел государств - участников ОБСЕ на нежелание западных стран отказаться от конфронтационных подходов и их высокомерное отношение к законным интересам других государств.

"Камнем преткновения остается нежелание западных стран отказаться от конфронтационных блоковых подходов, высокомерное отношение к законным интересам других государств, проистекающее из ощущения собственной "исключительности", - говорится в видеообращении министра.

"Курс на подмену международного права неким порядком, основанным на правилах, ведет к все более жесткой и нечестной игре без правил с обилием дезинформации и двойных стандартов. Срежиссированные медийные кампании становятся тем более агрессивными, чем меньше за ними стоит реальных фактов", - указал глава МИД РФ.

Лавров отметил, что пандемия коронавируса стала дополнительным фактором фрагментации и тревожности в международных отношениях. Вместе с тем, подчеркнул он, глобальный кризис вновь со всей очевидностью "показал необходимость сообща вырабатывать системные ответы на общие вызовы, противодействовать реальным, а не надуманным угрозам".