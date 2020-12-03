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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Лавров: Россия ожидает большей поддержки договоренностей по Карабаху со стороны стран ОБСЕ

Потенциал организации в урегулировании конфликтов остается востребован, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россия рассчитывает на более активную поддержку стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) достигнутого трехстороннего заявления по полному прекращению военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в видеообращении главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам Совета министров иностранных дел государств - участников ОБСЕ.

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"Потенциал организации в урегулировании конфликтов остается востребован. Достигнутые договоренности по разрешению кризисных ситуаций на пространстве ОБСЕ должны получить больше поддержки со стороны государств-участников, что будет способствовать их реализации. Ожидаем этого в отношении урегулирования в Нагорном Карабахе, которому будем продолжать всячески содействовать. Ценим сотрудничество между тремя сопредседателями Минской группы ОБСЕ", - сказал министр.

Совместное заявление президентов РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна было подписано 9 ноября. Документ положил конец боевым действиям в зоне обострения конфликта вокруг Нагорного Карабаха, которые начались 27 сентября. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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