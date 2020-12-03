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Медведев призвал принять меры в отношении иностранных НПО, дискредитирующих власть в РФ

Зампред Совбеза отметил, что иностранные неправительственные организации "пытаются под разными предлогами обострять внутриполитическую ситуацию в отдельных регионах"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Иностранные неправительственные организации пытаются обострять ситуацию в ряде регионов РФ, в том числе дискредитируя власти. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в четверг на совещании с участием членов правительства РФ, руководителей силовых ведомств, служб и агентств.

"Иностранные неправительственные организации пытаются под разными предлогами обострять внутриполитическую ситуацию в отдельных регионах [России], в том числе с использованием связанных с ними российских некоммерческих организаций, для этого привлекают близкие к ним интернет-СМИ, - отметил он. - [Они] используют различные надуманные поводы для переосмысления событий отечественной истории (а она у нас сложная, как, собственно, и в любом большом государстве), проводятся масштабные информационные кампании по дискредитации руководства отдельных территориальных образований, в том числе субъектов Федерации". "Надо принять дополнительные меры по противодействию таким некоммерческим организациям", - подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Он добавил, что самое серьезное внимание нужно обратить на работу таких структур в интернете.

Теги
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