Медведев попросил МВД и ФСБ подготовить прогноз угроз в свете предстоящих выборов в Думу

"Как всегда, такие крупные события всегда могут вызывать отдельные межэтнические или межконфессиональные конфликты или, во всяком случае, те или иные структуры или преступные группировки постараются этим воспользоваться, - отметил Медведев в четверг на совещании по укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений в РФ. - Поэтому я просил бы ФСБ, МВД и Генеральную прокуратуру России подготовить к апрелю следующего года прогноз возникновения таких угроз и на этой основе разработать комплекс мер по нейтрализации подобных угроз".

Медведев призвал дать мощный импульс реализации современной национальной политики в стране, подумать над увеличением финансирования программ в этой сфере, а также системно вести работу по раннему предупреждению конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве.