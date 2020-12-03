Медведев попросил МВД и ФСБ подготовить прогноз угроз в свете предстоящих выборов в Думу

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев попросил силовые структуры подготовить прогноз угроз в свете предстоящих в 2021 году выборов в Государственную думу и Всероссийской переписи населения.
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"Как всегда, такие крупные события всегда могут вызывать отдельные межэтнические или межконфессиональные конфликты или, во всяком случае, те или иные структуры или преступные группировки постараются этим воспользоваться, - отметил Медведев в четверг на совещании по укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений в РФ. - Поэтому я просил бы ФСБ, МВД и Генеральную прокуратуру России подготовить к апрелю следующего года прогноз возникновения таких угроз и на этой основе разработать комплекс мер по нейтрализации подобных угроз".
Медведев призвал дать мощный импульс реализации современной национальной политики в стране, подумать над увеличением финансирования программ в этой сфере, а также системно вести работу по раннему предупреждению конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве.