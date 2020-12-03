{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Медведев попросил МВД и ФСБ подготовить прогноз угроз в свете предстоящих выборов в Думу

Выборы состоятся в 2021 году
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев попросил силовые структуры подготовить прогноз угроз в свете предстоящих в 2021 году выборов в Государственную думу и Всероссийской переписи населения.

На эту тему

"Как всегда, такие крупные события всегда могут вызывать отдельные межэтнические или межконфессиональные конфликты или, во всяком случае, те или иные структуры или преступные группировки постараются этим воспользоваться, - отметил Медведев в четверг на совещании по укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений в РФ. - Поэтому я просил бы ФСБ, МВД и Генеральную прокуратуру России подготовить к апрелю следующего года прогноз возникновения таких угроз и на этой основе разработать комплекс мер по нейтрализации подобных угроз".

Медведев призвал дать мощный импульс реализации современной национальной политики в стране, подумать над увеличением финансирования программ в этой сфере, а также системно вести работу по раннему предупреждению конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
В МИД России рассчитывают, что миссия ЮНЕСКО в ближайшее время сможет прибыть в Карабах
По мнению Марии Захаровой, эксперты ЮНЕСКО смогут дать "ответы на все вопросы в сфере всего того, что касается сохранности и состояния христианских и мусульманских святынь в регионе"
Читать полностью