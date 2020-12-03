Лавров 7 декабря обсудит с главой МИД Армении реализацию заявления по Карабаху

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече 7 декабря в Москве с армянским коллегой Арой Айвазяном обсудит выполнение договоренностей в рамках трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В соответствии с ранее достигнутой договоренностью 7 декабря глава внешнеполитического ведомства Армении будет находиться в Москве с рабочим визитом. В ходе переговоров в Министерстве иностранных дел России главы внешнеполитических ведомств обсудят международную и региональную проблематику, весь комплекс двусторонних связей, - сказала она. - Безусловно, особое внимание будет уделено реализации заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября с акцентом на оказание гуманитарного содействия, восстановление инфраструктуры, разблокирование транспортных коридоров в регионе, в том числе в контексте договоренностей, достигнутых по итогам визита российской межведомственной делегации в Ереван и Баку 21 ноября".

По словам дипломата, министры рассмотрят вопросы взаимодействия двух стран в рамках Евразийского экономического союза, СНГ, ОДКБ, координацию позиций в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, Организации черноморского экономического сотрудничества и других международных организациях.

"Двусторонние отношения, напомню, носят союзнический характер, отличаются интенсивным политическим диалогом на высшем и высоком уровнях, эффективными межпарламентскими контактами, конструктивными обменами по линии министерств и ведомств. Рассчитываем, что предстоящие переговоры в Москве будут способствовать дальнейшему развитию двустороннего союзнического взаимодействия и укреплению безопасности и стабильности в Закавказье", - добавила Захарова.

Совместное заявление президентов РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна было подписано 9 ноября. Документ положил конец боевым действиям в зоне обострения конфликта вокруг Нагорного Карабаха, которые начались 27 сентября. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.